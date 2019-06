Mindestens sieben Tote bei Verkehrsunfall in den USA

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinlastwagen und mehreren Motorrädern sind im US-Staat New Hampshire mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen seien bei dem Ort Randolph auf der Route 2 am Freitag (Ortszeit) verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit.