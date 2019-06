Kärntnerin wollte Ehemann erstechen - festgenommen

Facebook

Gegen sie bestand bereits ein Betretungsverbot. Am Sonntag suchte sie ihren von ihr getrennt lebenden Ehemann trotzdem auf und läutete an der Haustüre. Als der Mann aufmachte, stach sie in seine Richtung und schrie, sie werde ihn umbringen. Die 55-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.