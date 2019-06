Algerische Präsidentenwahl auf unbestimmte Zeit verschoben

In Algerien hat der Verfassungsrat die für den 4. Juli geplante Wahl eines Präsidenten gekippt. Das Gremium begründete seine Entscheidung am Sonntag mit einem Mangel an Kandidaten. Damit wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Amtszeit von Interims-Präsident Abdelkader Bensalah verlängert. Allerdings fordern seit Wochen Zehntausende Demonstranten den Rücktritt von Bensalah.