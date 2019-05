Proteste in Sarajevo nach Video über angebliche Bestechung

In Bosnien hat ein heimlich aufgenommenes Video, das den Präsidenten des obersten Justizrates bei einer angeblichen Bestechung zeigt, für Proteste gesorgt. Hunderte Menschen demonstrierten am Mittwoch in Sarajevo und forderten den Rücktritt von Mitgliedern des Hohen Rats für Justiz und Staatsanwaltschaft, der die Unabhängigkeit der Justiz in dem Land sicherstellen soll.