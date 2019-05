Papst Franziskus: Alle Menschen sind mit dem Leben vereinbar

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Der Papst äußerte sich bei einer Audienz für Teilnehmer einer vom Vatikan mitorganisierten Tagung mit dem Titel "Yes to Life!", bei der es auch um Pränataldiagnostik ging. "Abtreibung ist nie die Antwort", sagte Franziskus und warnte davor, Pränataldiagnostik für "selektive Zwecke" zu nutzen. Er ermunterte Ärzte, Lösungen zu finden, "die die Würde eines jeden Menschenlebens respektieren" und Familien zu unterstützen, die ein krankes Kind auf die Welt bringen wollen. "Oft hinterlassen diese wenigen Stunden, in denen eine Mama ihr Kind wiegen kann, eine Spur im Herzen dieser Frau, die sie nie vergessen wird."

Der Argentinier verurteilt Abtreibung immer wieder mit klaren Worten. Am Samstag wiederholte er auch einen Vergleich, mit dem er im vergangenen Jahr für Empörung gesorgt hatte: Er stellte Abtreibung mit dem Anheuern eines Auftragsmörders gleich. Für die katholische Kirche ist Abtreibung eine schwere Sünde.

In Kroatien beteiligten sich am Samstag Tausende Abtreibungsgegner am "Marsch für das Leben". In der Hauptstadt Zagreb gingen rund 5.000 Menschen auf die Straße. Die Polizei nahm vorübergehend ein Dutzend Frauenrechtsaktivisten fest, die versucht hatten, die Demonstration zu blockieren. Auch in den Küstenorten Split und Zadar beteiligten sich tausende Menschen an dem Marsch.

Gemäß einem aus dem Jahr 1978 stammenden Gesetz ist Abtreibung in Kroatien bis zur zehnten Schwangerschaftswoche legal. Allerdings wächst der Druck auf Ärzte, den Eingriff aus moralischen Gründen abzulehnen. Einer Umfrage des Fernsehsenders RTL zufolge nehmen rund 60 Prozent der Frauenärzte in öffentlichen Krankenhäusern Schwangerschaftsabbrüche aus "Gewissensgründen" nicht vor. In Kroatien sind fast 90 Prozent der 4,2 Millionen Einwohner Katholiken.