Totenkopf an Kirchentür in NÖ: Staatsanwaltschaft ermittelt

An der Sakristeitür der Pfarrkirche Altmelon (Bezirk Zwettl) im Waldviertel ist Ende April ein Totenkopf entdeckt worden. Der Skelettteil war in einer Plastiktasche verstaut und wurde vom Mesner gefunden, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Freitag einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Die Staatsanwaltschaft Krems ermittelt, Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es nicht.