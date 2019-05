Boston nach klarem 4:0-Sieg über Carolina im NHL-Finale

Die Boston Bruins stehen erstmals seit 2013 und zum insgesamt 20. Mal im Finale der National Hockey League (NHL). Mit einem souveränen 4:0-Sieg bei den Carolina Hurricanes entschied der sechsfache NHL-Champion (zuletzt 2011) am Donnerstagabend (Ortszeit) die "best of seven"-Serie schnellstmöglich mit 4:0 für sich. Es war der bereits siebente Play-off-Erfolg en suite der Bruins.