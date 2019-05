Vierjährige in OÖ verbrüht - Kind am Weg der Besserung

Jene Vierjährige aus dem Bezirk Rohrbach, die am Samstag in eine Badewanne mit heißem Wasser gefallen war und sich dabei verbrühte, ist nicht lebensbedrohlich verletzt. Das Mädchen liege auf der Normalstation, es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, hieß es am Sonntag aus dem Kepler Universitätsklinikum Linz.