Eurofighter-Piloten trainieren ab Montag Überschallflüge

Die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres trainieren ab Montag (13. Mai) an knapp 14 Tagen Abfangmanöver im Überschallbereich in großer Höhe. Bis 24. Mai sind pro Tag jeweils zwei Überschallflüge zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr vorgesehen. Zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr sowie am Wochenende erfolgen keine Flüge mit Überschallgeschwindigkeit, wie das Heer am Freitag mitteilte.