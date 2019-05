Streit um Frau in Eissalon in Wien mit Messer ausgetragen

Wegen einer Frau sind zwei Wiener in der Nacht auf Dienstag in einem Floridsdorfer Eissalon in Streit geraten, der letztlich für einen 56-Jährigen mit Schnitten im Hals, am Oberschenkel und am Daumen endete. Sein 57-jähriger Kontrahent wurde festgenommen, er hatte 1,48 Promille Alkohol im Blut. Er gestand die Messerattacke, gab aber an, sich nur gewehrt zu haben.