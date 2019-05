1. Mai - Zehntausende bei traditioneller Parade in Moskau

Zum Tag der Arbeit sind bei einer traditionellen Parade der russischen Gewerkschaften Zehntausende Menschen über den Roten Platz in Moskau gezogen. Angeführt wurde der Zug am Mittwoch von Bürgermeister Sergej Sobjanin. In der russischen Stadt St. Pepersburg wurden allerdings bei regierungskritischen Protesten dutzende Oppositionelle festgenommen.