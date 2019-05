Nächste Masern-Erkrankung in Kärnten bestätigt

In Kärnten hat sich am Mittwoch wieder ein Masernfall bestätigt. In dem Bundesland gab es damit laut Auskunft der Landessanitätsdirektion 21 Masernerkrankungen. Ein am Dienstag bestätigter Fall betrifft den Bezirk Klagenfurt-Land. Vonseiten der Behörden wurde angesichts der weiteren Ausbreitung der hochansteckenden Krankheit der Impfaufruf an die Bevölkerung bekräftigt.