Zwist Mueller-Barr über Zusammenfassung zu Russland-Affäre

US-Sonderermittler Robert Mueller soll sich laut Berichten über die Zusammenfassung seines Abschlussberichts zur Russland-Untersuchung von Justizminister William Barr beschwert haben. Mueller habe in einem Brief an Barr erklärt, dass dessen vierseitige Zusammenfassung den Kontext und den Inhalt der Untersuchungsergebnisse nicht vollständig erfasst habe, schrieb die "Washington Post" am Dienstag.