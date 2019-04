PSG nach 3:0 gegen Nantes im französischen Cupfinale

Paris Saint-Germain ist auf Kurs Richtung fünftem französischen Fußball-Cuptitel in Serie. Der Rekordgewinner des Bewerbes setzte sich im Halbfinale am Mittwoch daheim gegen Nantes mit 3:0 (1:0) durch. Im Finale trifft PSG am 27. April im Stade de France auf den Ligarivalen Stade Rennes, der sich am Vortag überraschend mit 3:2 bei Olympique Lyon durchgesetzt hatte.