Bresnik: "Entscheidend ist, dass Dominic erfolgreich spielt"

Coach Günter Bresnik geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass der chilenische Olympiasieger Nicolas Massu Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem bei den French Open (25. Mai bis 9. Juni) betreuen wird. "Was in zwei Monaten ist, weiß ich nicht, aber dem Dominic taugt es mit Nicolas Massu. Entscheidend ist, dass er erfolgreich Tennis spielt", betonte Bresnik am Mittwoch im Gespräch mit der APA.