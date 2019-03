Arizona verlor wichtige Partie um Play-off-Platz

Die Arizona Coyotes haben in der National Hockey League (NHL) im Kampf um das Play-off gegen einen direkten Konkurrenten knapp verloren. Die Kojoten unterlagen am Freitag Colorado Avalanche auswärts 2:3 nach Penaltyschießen. Arizona-Stürmer Michael Grabner blieb zum vierten Mal in Serie ohne Scorerpunkt.