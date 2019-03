Freizeitsport: 28 Prozent der EU-Arbeitnehmer machen nichts

In der EU machen 28 Prozent der Beschäftigten neben ihrer Arbeit überhaupt keinen Freizeitsport. Laut Eurostat lagen dabei die Kroaten mit 64 Prozent am in diesem Fall unrühmlichen ersten Platz. Positives Schlusslicht war 2017 Rumänien, wo nur 3,9 Prozent der arbeitenden Bevölkerung keiner sportlichen Betätigung in ihrer Freizeit nachgingen. Österreich lag mit 28,6 Prozent über dem EU-Schnitt.