Alaba vor Liverpool wieder im Bayern-Training

ÖFB-Star David Alaba hat gute Chancen, am Mittwoch (21.00 Uhr) im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League gegen Liverpool zum Einsatz zu kommen. Der Außenverteidiger von Bayern München absolvierte nach seiner Sehnenreizung im Fuß, wegen der er am Wochenende in der Liga gegen Wolfsburg (6:0) pausiert hatte, am Montag das Mannschaftstraining.