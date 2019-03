Jansrud-Bestzeit im Abfahrtstraining in Soldeu

Weltmeister Kjetil Jansrud ist im Training für die Weltcup-Abfahrt der Herren beim Finale in Soldeu die schnellste Zeit gefahren. Der Norweger verwies den Franzosen Johan Clarey am Montag um 0,24 Sekunden auf den zweiten Platz. Als bester ÖSV-Mann klassierte sich Vincent Kriechmayr mit 0,38 Sekunden Rückstand hinter Jansrud als Fünfter, direkt hinter ihm folgte Hannes Reichelt (+0,43 Sek.).

© APA (Archiv/AFP)

Matthias Mayer (13./1,34) und Otmar Striedinger (16./1,59) werden als die zwei übrigen Österreicher beim Finale in Andorra in der Königsdisziplin starten. Die beiden Führenden im Abfahrts-Weltcup deckten ihre Karten noch nicht auf. Der Schweizer Beat Feuz hatte als Zwölfter 1,31 Rückstand, der Südtiroler Dominik Paris auf Position 15 1,44. Vor dem letzten Rennen am Mittwoch (10.30 Uhr/live ORF eins) liegt Feuz in der Wertung 80 Punkte vor Paris.