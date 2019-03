31-Jähriger krachte mit Tiertransporter in Wohnhaus

Ein 31-Jähriger ist am Montagvormittag in Reitzenschlag in der Gemeinde Litschau (Bezirk Gmünd) mit einem mit 24 Rindern beladenen Tiertransporter in ein Wohnhaus gekracht. Der Tscheche wurde in der Fahrerkabine des Lkw-Zuges eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Ursache für den Unfall könnte das Platzen des linken Vorderreifens gewesen sein, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.