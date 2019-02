US-Luftangriffe in Somalia auf Al-Shabaab-Kämpfer

Durch zwei Luftangriffe in Somalia hat das US-Militär nach eigenen Angaben zwölf Kämpfer der Terrorgruppe Al-Shabaab getötet. Zu den Angriffen kam es am Montag in Janaale im Süden des Landes, wie die US-Streitkräfte am Mittwoch mitteilten.