Bosnische Polizei erschoss mutmaßlichen Serienmörder

Nach einer riesigen neuntägigen Fahndung mit 1.200 Sicherheitskräften hat die Polizei in Bosnien einen mutmaßlichen Serienmörder erschossen. Bei dem Schusswechsel am Dienstag im Weiler Lepenica bei Sarajevo wurde ein Polizist verletzt, berichteten bosnische Medien in der Nacht auf Mittwoch. Der 42-jährige Mann soll am 6. Februar eine alte Frau und drei Tage später einen Polizisten ermordet haben.