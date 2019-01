Hisbollah-Chef warnt Israel vor weiteren Angriffen in Syrien

Der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, hat Israel am Samstag vor weiteren Angriffen in Syrien gewarnt. "Treffe keine Fehleinschätzung und führe die Region nicht in einen Krieg oder einen größeren Konflikt", sagte Nasrallah in einem Interview mit dem Fernsehsender Al-Mayadeen. Dabei richtete er sich direkt an den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu.