Massive Kritik im Europarat an Menschenrechtslage in Türkei

Im Europarat ist massive Kritik an der Verfolgung politischer Oppositioneller in der Türkei laut geworden. Die Situation des Rechtsstaats, der Demokratie und der Menschenrechte habe sich in dem Land in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert, stellte die Parlamentarier-Versammlung der Länderorganisation am Donnerstag in einer Entschließung fest.