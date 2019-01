Debatte über Mazedonien-Namen in Athen begonnen

Im griechischen Parlament hat am Mittwoch die entscheidende Debatte über ein Abkommen zur Beilegung des Namensstreits zwischen Griechenland und Mazedonien begonnen. Das Votum zur Billigung des Abkommens soll am Donnerstagabend erfolgen. Dies teilte das Parlamentspräsidium in Athen am Mittwoch mit. Das Parlament in Skopje hat das Abkommen bereits gebilligt.