Salzburger Rockhouse: Heimo Erbse Preis an "Magic Delphin"

Der mit 3.000 Euro dotierte Heimo Erbse Preis 2019 für Salzburger Nachwuchsmusiker geht heuer an das Projekt "Magic Delphin". Das hat das Rockhouse Salzburg am Freitag bekanntgegeben. Zudem erscheint am Montag die bereits 22. Auflage des hauseigenen Samplers "Xtra Ordinary" - und legt damit erneut Zeugnis von der lebendigen Musikszene in und rund um Salzburg ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Magic Delphin" macht deutschsprachigen Pop-Rock, hinter dem Namen verbirgt sich der Salzburger Benjamin Lageder, der bereits als Frontmann der Band "The Pond Pirates" und des Elektro-Projekts Karafiat in Erscheinung trat. 2015 rief er "Magic Delphin" ins Leben. Ursprünglich als Studioprojekt gegründet, entwickelte sich daraus später eine richtige Band. Nach dem Debütalbum "Leben am Mars" 2017 und der Nachfolgescheibe "Milde Sorte" 2018 soll im Herbst das dritte Album erscheinen.

Zum 25. Jubiläum des Rockhouse im vergangenen Herbst erscheint der aktuelle CD-Sampler "Xtra Ordinary" als Doppel-CD mit 45 Titeln. "Es ist ein Wunder, dass ein derart kleiner Einzugsbereich wie Salzburg eine derartige Vielfalt an Bands hervorbringt", sagte Geschäftsführer Wolfgang Descho am Freitag. Mit Vertretern des Punkrock, IndieRock, HipHop, Singer-Songwriter oder Pop sei die CD ein ausdrucksstarkes Zeugnis für die pulsierende Salzburger Musikszene. Vertreten sind auch mittlerweile weit über die Mozartstadt hinaus bekannte Künstler wie das Geschwisterduo Mynth oder der Rapper Dame.

Der in einer Kleinauflage von 1.500 Stück gepresste Sampler dient aber vordergründig nicht (nur) dem Verkauf, er soll die lokale Musikszene über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt machen. "Die CD geht etwa auch an Agenturen, Fachmedien, Veranstaltungen und Musikmessen" sagte Descho.

Am Freitag kündigte das Rockhouse für das erste Halbjahr 2019 mehr als 50 Eigenveranstaltungen an. Wie Programmleiter Wolf Arrer heute sagte, sei neben der lokalen Szene auch die österreichische und die internationale Musikszene stark vertreten. Erstmals werde heuer im Jänner etwa das aus Wien bekannte "Ja Ja Ja Festival" über die Bühne gehen, das sich skandinavischen Bands widmet. Im Indiebereich haben sich etwa das Wiener Duo Cari Cari oder die New Yorker Formation "We are Scientists" angekündigt. Und der deutschte Hip-Hopper Dendemann musste aus Gründen der starken Nachfrage gleich in die größere Szene Salzburg verlegt werden.

(S E R V I C E: )