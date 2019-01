Kleinflugzeug 2017 im Engadin abgestürzt: 14-Jähriger flog

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im August 2017 im Diavolezza-Skigebiet im Engadin liegt nun der Abschlussbericht vor: Bei dem Unglück saß nicht der eigentliche Pilot (61), sondern ein 14-Jähriger am Steuer. Dieser, ein Gleichaltriger sowie der 61-Jährige starben, ein Mädchen (17) überlebte mit schweren Verletzungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 61-jährige Pilot der Piper PA-28 sei zu viel Risiko eingegangen, indem er dem nicht dafür ausgebildeten Burschen das Steuer überließ, so der am Freitag veröffentlichte Untersuchungsbericht. Laut der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust habe dies direkt zum Unfall beigetragen. Die Jugendlichen hatten an einem Jugendlager des Aero-Clubs teilgenommen.