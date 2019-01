US-Demokratin Gabbard peilt Präsidentschaftskandidatur an

Die demokratische Abgeordnete Tulsi Gabbard will 2020 bei der Präsidentenwahl gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump kandidieren. "Ich habe mich entschieden anzutreten und werde innerhalb der nächsten Woche eine formelle Ankündigung machen", sagte die 37-jährige am Freitag dem Fernsehsender CNN. Sie wolle "das Thema Krieg und Frieden" in den Mittelpunkt ihrer Kampagne stellen.