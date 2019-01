Ex-Präsidentschaftskandidat Romney kritisierte Trump scharf

Der frühere US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat sich vor seinem Einzug in den Senat mit scharfer Kritik an Präsident Donald Trump zu Wort gemeldet. Trump werde seinem Amt nicht gerecht, so Romney. Das Land sei so "gespalten, aufgebracht und wütend", dass "charakterliche Qualitäten" des Präsidenten "unverzichtbar" seien. Auf diesem Gebiet sei Trumps "Defizit" aber besonders "eklatant".