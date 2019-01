Tausende bei Protesten gegen serbischen Präsidenten Vucic

Die Proteste gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic dauern an: Tausende Menschen sind schon den fünften Samstag in Folge in Belgrad auf die Straßen gegangen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Einige Demonstranten skandierten Parolen wie "Vucic Dieb" oder hielten Plakate mit der Aufschrift "Stoppt den Verrat, verteidigt die Verfassung und unterstützt das Volk".