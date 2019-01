NASA lädt Russlands Weltraumchef wieder aus

Der Chef der US-Weltraumbehörde NASA, Jim Bridenstine, hat auf politischen Druck hin eine Einladung an seinen russischen Kollegen Dmitri Rogosin zu einem Arbeitsbesuch in den USA zurückgezogen. Das sagte Bridenstine in einem Interview der "Washington Post", das die Zeitung am Samstag veröffentlichte.