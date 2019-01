Afghanistan: Taliban nahmen 15 Geiseln - 12 andere befreit

Radikalislamische Taliban haben im Westen Afghanistans 15 Menschen als Geiseln genommen. Die Staatsbediensteten seien am Ortsrand der Provinzhauptstadt Farah auf dem Weg zur Arbeit gewesen, als sie von den Kämpfern verschleppt wurden, teilten Mitglieder des Provinzrates am Samstag mit. Sie seien vermutlich in den von den Taliban weitgehend kontrollierten Bezirk Pusht Rod verschleppt worden.