US-Richter hält an Anklage gegen Harvey Weinstein fest

Ein US-Richter hat es abgelehnt, die strafrechtliche Verfolgung des früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen sexuellen Missbrauchs einzustellen. "Wir sind enttäuscht, dass die Anklagen heute nicht fallengelassen wurden", sagte Weinsteins Anwalt Ben Brafman am Donnerstag nach einer Anhörung in New York. Er sei weiter der Meinung, dass dies geschehen müsse.