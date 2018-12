Abriss der Reste der Brücke von Genua begonnen

Vier Monate nach dem Brückeneinsturz in Genua mit 43 Toten haben am Donnerstag die Abrissarbeiten begonnen. Gestartet wurde bei den Gebäuden unter dem westlichen Rumpf der Morandi-Brücke, sagte der Bürgermeister von Genua und Sonderkommissar für den Wiederaufbau, Marco Bucci, am Donnerstag.