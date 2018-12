Eurofighter-U-Ausschuss: (Ex-)Minister kommen im Frühling

Facebook

Zunächst ist für den 21. Februar Norbert Darabos (SPÖ) geladen. Der heutige burgenländische Landesrat hat 2007 einen umstrittenen Vergleich mit dem Jet-Hersteller abgeschlossen.

Gleich zwei hochrangige Politiker werden am 14. März im Ausschuss erwartet: Der neue burgenländische SPÖ-Chef und demnächst auch Landeshauptmann, Hans-Peter Doskozil, sowie sein Nachfolger an der Spitze des Verteidigungsressorts, Mario Kunasek (FPÖ). Unter Doskozil wurde im Februar die Sachverhaltsdarstellung gegen Airbus eingebracht; unter Kunasek steht nun die Entscheidung über die künftige Luftraumüberwachung an.

Weitere Ladungen betreffen unter anderem erneut den Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, am 7. März und Ex-FPÖ-Generalsekretär Peter Sichrovsky am 21. März.

Der Eurofighter-U-Ausschuss macht nun bis ins neue Jahr Pause. Weiter geht es am 10. Jänner.