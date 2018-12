Keine Verlängerung des Kriegsrechts in der Ukraine geplant

In der Ukraine soll das Ende November im Konflikt mit Russland verhängte Kriegsrecht nicht verlängert werden. Er plane keine Ausweitung, es sei denn, es gebe einen großangelegten Angriff von russischer Seite, sagte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko am Sonntag in der Hauptstadt Kiew. Er hatte am 26. November für 30 Tage das Kriegsrecht in Teilen des Landes erlassen.