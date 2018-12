Zeitung: 166.000 Asylanträge in Deutschland 2018

Die deutsche Regierung rechnet nach einem Medienbericht mit 166.000 Asylanträgen in diesem Jahr. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eine amtliche Berechnung. Unter den Flüchtlingen und Migranten seien auch rund 30.000 in Deutschland geborene Babys im Alter von unter einem Jahr. Sie werden wie ihre Eltern als Erstantragsteller auf Asyl registriert.