Wiederholt 64 Cent angenommen: Singapurern droht Geldstrafe

Wegen der wiederholten Annahme von Schmiergeldern in Höhe von einem Singapur-Dollar (0,64 Euro) sind zwei Gabelstaplerfahrer in Singapur wegen Bestechung angeklagt worden. Wie die zuständige Anti-Korruptionsbehörde am Dienstag mitteilte, ließen sich Chen Ziliang und Zhao Yucun jahrelang von anderen Fahrern dafür bezahlen, die Abholung und Lieferung von Containern nicht zu verzögern.