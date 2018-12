Volksschule im Bezirk Neunkirchen wegen Noroviren gesperrt

Die Volksschule in Enzenreith (Bezirk Neunkirchen) ist am Montag wegen Noroviren gesperrt worden. Der Betrieb soll plangemäß am Mittwoch wieder aufgenommen werden, bestätigte ein Sprecher des Landesschulrats Niederösterreich am Dienstag auf Anfrage Medienberichte. Bereits am Montag führte ein Sanitätstrupp eine Desinfektion des Gebäudes durch, weitere Reinigungsmaßnahmen sollen folgen.