Italien-Budget: "Dialog mit Brüssel immer konstruktiver"

Der Dialog zwischen Italien und der EU-Kommission in Bezug auf das umstrittene Budget werde von Tag zu Tag immer konstruktiver. Dies berichtete Wirtschaftsminister Giovanni Tria in einer Ansprache vor der Haushaltskommission der Abgeordnetenkammer in Rom am Dienstagabend. Ziel sei die Abwendung eines Strafverfahrens.