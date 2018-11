Südkorea verwandelte größte Hunde-Schlachtanlage in Park

Südkoreas größte Hunde-Schlachtanlage soll in einen öffentlichen Park umgewandelt werden. Am Donnerstag begannen Arbeiter mit dem Abbau des Komplexes in Seongnam südlich von Seoul, wie Vertreter der Stadt mitteilten. Die Arbeiten würden sich über zwei Tage hinziehen. Auf dem Gelände befinden sich mindestens sechs Schlachthöfe und Platz für mehrere hundert Tiere.