Entführte Schüler in Kamerun befreit

Kurz nach ihrer Entführung durch mutmaßliche Separatisten in Kamerun sind alle neun Schüler und ein Lehrer wieder freigekommen. Sicherheitskräfte hätten sie in der Nacht auf Mittwoch nahe Kumba im Südwesten Kameruns befreit, sagte ein leitender Beamter in der Region. Bei den Befreiungsaktionen seien insgesamt sechs Entführer getötet worden.