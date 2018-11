37-Jähriger nach Gasexplosion in Wohnhaus schwer verletzt

In einem Wohnhaus in der Gemeinde Frauenstein in Kärnten (Bezirk St. Veit) hat es am Mittwoch gegen 9.00 Uhr eine Gasexplosion gegeben. Ein 37-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber der APA entsprechende Medienberichte.