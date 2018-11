Kunstmesse Straßburg präsentiert Urban-Art und Picasso

Grellfarbene Plastiken und expressive Malereien: Die europäische Kunstmesse in Straßburg hat am Freitag mit mehr als 70 Galerien den Startschuss zu ihrer 23. Ausgabe gegeben. Bis zum 18. November wird überwiegend zeitgenössische Kunst gezeigt. Dabei geht die Tendenz dieses Jahr verstärkt in Richtung Urban-Art und neoexpressionistische Arbeiten.