Neuer Prozess gegen Berlusconi beginnt im Februar

Ein Richter in der süditalienischen Stadt Bari hat am Freitag die Eröffnung eines neuen Prozesses gegen Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi beschlossen. Der 81-jährige Medienunternehmer soll vor zehn Jahren den süditalienischen Unternehmer Gianpaolo Tarantini mit der Zahlung hoher Summen zur Falschaussage bewogen haben. Der Prozess beginnt am 4. Februar 2019, berichteten italienische Medien.