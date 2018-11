Einstellung der Ermittlungen gegen ORF-Moderator Rafreider

Die Ermittlungen gegen Roman Rafreider sind am Donnerstag eingestellt worden. "Mein Mandant war immer von der Justiz überzeugt und ist es heute umso mehr", hieß es am Freitag in einem Schreiben von Oliver Scherbaum, dem Anwalt des "ZiB"-Moderators. Der ORF kündigte unterdessen gegenüber der APA an, nächste Woche Gespräche mit Rafreider über dessen Zukunft beim Sender führen zu wollen.