Leichenfund im Innviertel: Umstände weiter unklar

Ein 25-jähriger Pole, dessen Leiche am Donnerstag in einem Bach in Neuhofen im Innkreis (Bezirk Ried) gefunden worden war, ist laut Obduktion ertrunken. Es gebe zwar keine Hinweise auf Gewalteinwirkung, wie der Arbeiter in das Gewässer gekommen ist, müsse aber noch geklärt werden, berichtete die Staatsanwaltschaft Ried. Die Ermittler setzen ihre Hoffnungen in die toxikologische Untersuchung.