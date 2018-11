Signa-Gruppe steigt via Funke bei "Krone" und "Kurier" ein

Rene Benkos Signa Holding schnuppert Medienluft und steigt dafür gleich bei "Kronen Zeitung" und "Kurier" ein. Dies geschieht über eine 49-prozentige Beteiligung an der WAZ Ausland Holding GmbH. Über diese hält die deutsche Funke-Gruppe 50 Prozent an der "Krone" und fast die Hälfte am "Kurier". Der Deal wurde am Montag per Aussendung bekanntgegeben.