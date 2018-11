Razzien gegen kriminelle Gangs in Zentralamerika

Bei koordinierten Razzien gegen kriminelle Banden in El Salvador, Guatemala und Honduras sind dutzende Verdächtige festgenommen worden. Bei den Einsätzen wurden den Behörden zufolge am Dienstag in Guatemala 50 mutmaßliche Gangmitglieder gefasst, in Honduras 22. Angaben zur Zahl der Festnahmen in El Salvador lagen zunächst nicht vor. Die dortige Justiz hatte rund 500 Haftbefehle ausgestellt.