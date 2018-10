Skandalroman bei Sotheby's für über 63.000 Euro versteigert

Eine besondere Ausgabe des einst skandalträchtigen Liebesromans "Lady Chatterley's Lover" ist in London für umgerechnet mehr als 63.000 Euro (56.250 britische Pfund) versteigert worden. Damit erzielte die mit detaillierten Sexszenen gespickte Ausgabe einen Auktionsrekord für ein Taschenbuch des Verlags Penguin Books, wie Sotheby's am Mittwoch in London mitteilte.